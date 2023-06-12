Cidades
RESULTADO SP-CAP: Prêmio de R$ 600 mil sai para Osvaldo Cruz
O SP CAP deste domingo, 11 de junho, sorteou as dezenas do 1º prêmio de 10 mil reais, 2º prêmio de 10 mil reais, 3º prêmio de 10 mil reais e do 4º prêmio de R$ 600 mil, além de 70 prêmios de R$ 2 mil no Giro da Sorte.
O grande prêmio de R$ 600 mil saiu para um ganhador de Osvaldo Cruz. Dentre os 74 prêmios disponíveis 13 saíram para prudentinos. Em Dracena e Birigui tiveram cinco comtemplados cada.
Emitido pela Capemisa, o SP CAP é um Título de Doação Premiável, e você contribui para a Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente, através da cessão do direito de resgate do seu Título, gerando recursos que ajudarão a proporcionar assistência médica, hospitalar e social dos portadores de câncer da região de Presidente Prudente.
VEJA ABAIXO O RESULTADO DIVULGADO DO SP CAP DESTA EDIÇÃO Nº 050:
1º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO
234.413 – ANDREIA FRANCISCA DA SILVA – RANCHARIA
2º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO
24.038 – ODETE DE SÁ LIMA – DRACENA
3º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO (R$ 5.000,00 – cada)
175.691 – VANDER GUERINO TRETENTE – OSVALDO CRUZ
341.245 – ELIS MUNGO SANTOS – PRESIDENTE PRUDENTE
4º) PRÊMIO – R$ 600 MIL
125.363 – CÍCERO APARECIDO DE MOURA – OSVALDO CRUZ
Giro da sorte – Prêmios de R$ 2.000,00:
01º) 183.295 – DELCIO JUNIOR – PRESIDENTE VENCESLAU
02º) 091.828 – SINVAL ELIAS DA SILVA – PACAEMBU
03º) 153.039 – EDERALDO CARLOS TORRESANI – BIRIGUI
04º) 343.102 – Michel C. TEIXEIRA DIAS – SANTOPOLIS DO AGUAPEI
05º) 152.180 – RICARDO J. P. C. – BIRIGUI
06º) 015.752 – WINDSOR RIBEIRO GIOVEDI – PRESIDENTE PRUDENTE
07º) 326.502 – KELLY CRISTINA J. SANCHES – PRESIDENTE PRUDENTE
08º) 136.921 – GEORGE IAMADA – ANHUMAS
09º) 207.205 – SEVERINO NICOLAU LOPES – PAULICÉIA
10º) 095.741 – FÁTIMA APARECIDA DIAS WEDEKIN – DRACENA
11º) 038.320 – ANTONIO A. SANCHES RAMIRES – MIRANDÓPOLIS
12º) 065.177 – BENEDITA MORAES DA SILVA – PRESIDENTE PRUDENTE
13º) 356.318 – PAULO HIDEMI MORISHITA – BASTOS
14º) 043.948 – JOSÉ ISAEL DOS SANTOS – LUCÉLIA
15º) 171.952 – RODRIGO F. MOREIRA – CAIUÁ
16º) 161.157 – PAULO FERREIRA G. – LUCÉLIA
17º) 279.223 – DENIZ COELHO – PRESIDENTE EPITÁCIO
18º) 315.945 – MARCO ANTONIO M. PARMINONDI – PRESIDENTE PRUDENTE
19º) 360.494 – JOAO RODOLFO FERNANDES – ARAÇATUBA
20º) 223.595 – DEOLINDA TOMÉ – PENÁPOLIS
21º) 132.892 – LEANDRO CESAR S. RODRIGUES – ANDRADINA
22º) 182.626 – SÔNIA MARIA DE LIMA – PRESIDENTE VENCESLAU
23º) 353.056 – JOSE GILBERTO MOLINARI – PRESIDENTE PRUDENTE
24º) 332.021 – LARISSA FERNANDA DOS S. – PRESIDENTE PRUDENTE
25º) 053.657 – MANOEL LUIZ FALCIROLLI – PROMISSÃO
26º) 214.115 – FÁTIMA CAETANO DA SILVA – PRESIDENTE PRUDENTE
27º) 361.213 – Claudio Roberto Da Silva – JUNQUEIROPOLIS
28º) 038.410 – ANA MARIA FERRARI – ADAMANTINA
29º) 149.407 – MARIA DE LOURDES SANTOS – PRESIDENTE PRUDENTE
30º) 359.057 – Jose Carlos Militão – JUNQUEIROPOLIS
31º) 152.608 – ROSENEIDE APARECIDA SOUZA – RINÓPOLIS
32º) 252.948 – ANTONIO M. CABRERA – PRESIDENTE PRUDENTE
33º) 059.279 – SÉRGIO ANTONIO VALENTINI – PARAPUÃ
34º) 141.519 – EDSON HITOSHI OGOITAMI – JUNQUEIRÓPOLIS
35º) 269.194 – JOSÉ PAULO DE ARAUJO – BASTOS
36º) 236.141 – MÁRCIO KIMISIMO – PARAGUAÇU PAULISTA
37º0 360.841 – RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA – PENAPOLIS
38º) 014.388 – CICERO OLIVEIRA DA SILVA – PRESIDENTE EPITÁCIO
39º) 329.455 – Leirian Hennes Lira – EMILIANOPOLIS
40º) 079.063 – VITOR HUGO DA CRUZ RAMOS – MARTINÓPOLIS
41º) 269.881 – JOSÉ SOARES – MONTE CASTELO
42º) 346.621 – JAMES DO CARMO ALMEIDA – TEODORO SAMPAIO
43º) 013.580 – ELIANE MONTEIRO – PRESIDENTE PRUDENTE
44º) 069.494 – ALEX M. FRANCISCO – ADAMANTINA
45º) 060.047 – JORGE APARECIDO DA MATA – DRACENA
46º) 093.691 – ROBERVAL FABIANO BARBOSA – PARAPUÃ
47º) 241.615 – JUCELINO BARROS FERREIRA – BIRIGUI
48º) 021.602 – LUIS FERNANDO FONTINI S. – ARAÇATUBA
49º) 312.167 – NIVALDO CORREIA DE MELO – DRACENA
50º) 221.481 – JÉSSICA MARTINS – ARAÇATUBA
51º) 219.301 – JOSÉ ALVES DOS SANTOS NETO – NARANDIBA
52º) 067.045 – MAURILIO DE MELO ZITO – PIRAPOZINHO
53º) 182.658 – MARGARIDA T. DANTAS – PRESIDENTE VENCESLAU
54º) 342.431 – EDIVALDO FERREIRA DOS REIS DIAS – BIRIGUI
55º) 333.413 – Jose Elizeo Lourenco Da Silva – MARTINOPOLIS
56º) 281.334 – ELIS REGINA M. SILVA – BIRIGUI
57º) 329.177 – RAQUEL CRISTINA V. RONCOLATO – PRESIDENTE EPITACIO
58º) 169.102 – JOÃO CARLOS PEROSELI FREITAS – RANCHARIA
59º) 167.558 – RICARDO FLORES DA SILVA – PRESIDENTE PRUDENTE
60º) 193.206 – ANTONIO JOAQUIM SILVA – PRESIDENTE PRUDENTE
61º) 327.037 – JOANE MARIA DE SOUSA MIRANDA – ARAÇATUBA
62º) 324.172 – CLEIDE CRISTINA DA SILVA – TARABAI
63º) 090.841 – MARLI SANTOS TAKEDA – PRESIDENTE BERNARDES
64º) 332.294 – KAREN MARCELA MARIANO – ARAÇATUBA
65º) 361.382 – RENAN V. G. DOS SANTOS – PRESIDENTE VENCESLAU
66º) 140.765 – JOSÉ CARLOS FERREIRA PINTO – DRACENA
67º) 024.914 – ANTONIO ARNALDO DE GÓES – ANDRADINA
68º) 253.576 – BEATRIZ M. DA SILVA AMADO – PIRAPOZINHO
69º) 251.352 – HEITOR AUGUSTO MONTEIRO – REGENTE FEIJÓ
70º) 256.831 – JEFERSON R. S. PATARO – GUARARAPES
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