RESULTADO SP-CAP: Prêmio de R$ 600 mil sai para Osvaldo Cruz

O SP CAP deste domingo, 11 de junho, sorteou as dezenas do 1º prêmio de 10 mil reais, 2º prêmio de 10 mil reais, 3º prêmio de 10 mil reais e do 4º prêmio de R$ 600 mil, além de 70 prêmios de R$ 2 mil no Giro da Sorte.

O grande prêmio de R$ 600 mil saiu para um ganhador de Osvaldo Cruz. Dentre os 74 prêmios disponíveis 13 saíram para prudentinos. Em Dracena e Birigui tiveram cinco comtemplados cada.

Emitido pela Capemisa, o SP CAP é um Título de Doação Premiável, e você contribui para a Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente, através da cessão do direito de resgate do seu Título, gerando recursos que ajudarão a proporcionar assistência médica, hospitalar e social dos portadores de câncer da região de Presidente Prudente.

VEJA ABAIXO O RESULTADO DIVULGADO DO SP CAP DESTA EDIÇÃO Nº 050:

1º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO

234.413 – ANDREIA FRANCISCA DA SILVA – RANCHARIA





2º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO

24.038 – ODETE DE SÁ LIMA – DRACENA

3º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO (R$ 5.000,00 – cada)

175.691 – VANDER GUERINO TRETENTE – OSVALDO CRUZ

341.245 – ELIS MUNGO SANTOS – PRESIDENTE PRUDENTE

4º) PRÊMIO – R$ 600 MIL

125.363 – CÍCERO APARECIDO DE MOURA – OSVALDO CRUZ

Giro da sorte – Prêmios de R$ 2.000,00:

01º) 183.295 – DELCIO JUNIOR – PRESIDENTE VENCESLAU

02º) 091.828 – SINVAL ELIAS DA SILVA – PACAEMBU





03º) 153.039 – EDERALDO CARLOS TORRESANI – BIRIGUI

04º) 343.102 – Michel C. TEIXEIRA DIAS – SANTOPOLIS DO AGUAPEI

05º) 152.180 – RICARDO J. P. C. – BIRIGUI

06º) 015.752 – WINDSOR RIBEIRO GIOVEDI – PRESIDENTE PRUDENTE

07º) 326.502 – KELLY CRISTINA J. SANCHES – PRESIDENTE PRUDENTE

08º) 136.921 – GEORGE IAMADA – ANHUMAS

09º) 207.205 – SEVERINO NICOLAU LOPES – PAULICÉIA

10º) 095.741 – FÁTIMA APARECIDA DIAS WEDEKIN – DRACENA

11º) 038.320 – ANTONIO A. SANCHES RAMIRES – MIRANDÓPOLIS

12º) 065.177 – BENEDITA MORAES DA SILVA – PRESIDENTE PRUDENTE

13º) 356.318 – PAULO HIDEMI MORISHITA – BASTOS

14º) 043.948 – JOSÉ ISAEL DOS SANTOS – LUCÉLIA





15º) 171.952 – RODRIGO F. MOREIRA – CAIUÁ

16º) 161.157 – PAULO FERREIRA G. – LUCÉLIA

17º) 279.223 – DENIZ COELHO – PRESIDENTE EPITÁCIO

18º) 315.945 – MARCO ANTONIO M. PARMINONDI – PRESIDENTE PRUDENTE

19º) 360.494 – JOAO RODOLFO FERNANDES – ARAÇATUBA

20º) 223.595 – DEOLINDA TOMÉ – PENÁPOLIS

21º) 132.892 – LEANDRO CESAR S. RODRIGUES – ANDRADINA

22º) 182.626 – SÔNIA MARIA DE LIMA – PRESIDENTE VENCESLAU

23º) 353.056 – JOSE GILBERTO MOLINARI – PRESIDENTE PRUDENTE

24º) 332.021 – LARISSA FERNANDA DOS S. – PRESIDENTE PRUDENTE

25º) 053.657 – MANOEL LUIZ FALCIROLLI – PROMISSÃO





26º) 214.115 – FÁTIMA CAETANO DA SILVA – PRESIDENTE PRUDENTE

27º) 361.213 – Claudio Roberto Da Silva – JUNQUEIROPOLIS

28º) 038.410 – ANA MARIA FERRARI – ADAMANTINA

29º) 149.407 – MARIA DE LOURDES SANTOS – PRESIDENTE PRUDENTE

30º) 359.057 – Jose Carlos Militão – JUNQUEIROPOLIS

31º) 152.608 – ROSENEIDE APARECIDA SOUZA – RINÓPOLIS

32º) 252.948 – ANTONIO M. CABRERA – PRESIDENTE PRUDENTE

33º) 059.279 – SÉRGIO ANTONIO VALENTINI – PARAPUÃ

34º) 141.519 – EDSON HITOSHI OGOITAMI – JUNQUEIRÓPOLIS

35º) 269.194 – JOSÉ PAULO DE ARAUJO – BASTOS

36º) 236.141 – MÁRCIO KIMISIMO – PARAGUAÇU PAULISTA

37º0 360.841 – RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA – PENAPOLIS

38º) 014.388 – CICERO OLIVEIRA DA SILVA – PRESIDENTE EPITÁCIO

39º) 329.455 – Leirian Hennes Lira – EMILIANOPOLIS

40º) 079.063 – VITOR HUGO DA CRUZ RAMOS – MARTINÓPOLIS

41º) 269.881 – JOSÉ SOARES – MONTE CASTELO

42º) 346.621 – JAMES DO CARMO ALMEIDA – TEODORO SAMPAIO

43º) 013.580 – ELIANE MONTEIRO – PRESIDENTE PRUDENTE

44º) 069.494 – ALEX M. FRANCISCO – ADAMANTINA

45º) 060.047 – JORGE APARECIDO DA MATA – DRACENA

46º) 093.691 – ROBERVAL FABIANO BARBOSA – PARAPUÃ

47º) 241.615 – JUCELINO BARROS FERREIRA – BIRIGUI

48º) 021.602 – LUIS FERNANDO FONTINI S. – ARAÇATUBA





49º) 312.167 – NIVALDO CORREIA DE MELO – DRACENA

50º) 221.481 – JÉSSICA MARTINS – ARAÇATUBA

51º) 219.301 – JOSÉ ALVES DOS SANTOS NETO – NARANDIBA

52º) 067.045 – MAURILIO DE MELO ZITO – PIRAPOZINHO

53º) 182.658 – MARGARIDA T. DANTAS – PRESIDENTE VENCESLAU

54º) 342.431 – EDIVALDO FERREIRA DOS REIS DIAS – BIRIGUI

55º) 333.413 – Jose Elizeo Lourenco Da Silva – MARTINOPOLIS

56º) 281.334 – ELIS REGINA M. SILVA – BIRIGUI

57º) 329.177 – RAQUEL CRISTINA V. RONCOLATO – PRESIDENTE EPITACIO

58º) 169.102 – JOÃO CARLOS PEROSELI FREITAS – RANCHARIA

59º) 167.558 – RICARDO FLORES DA SILVA – PRESIDENTE PRUDENTE

60º) 193.206 – ANTONIO JOAQUIM SILVA – PRESIDENTE PRUDENTE

61º) 327.037 – JOANE MARIA DE SOUSA MIRANDA – ARAÇATUBA

62º) 324.172 – CLEIDE CRISTINA DA SILVA – TARABAI

63º) 090.841 – MARLI SANTOS TAKEDA – PRESIDENTE BERNARDES

64º) 332.294 – KAREN MARCELA MARIANO – ARAÇATUBA

65º) 361.382 – RENAN V. G. DOS SANTOS – PRESIDENTE VENCESLAU

66º) 140.765 – JOSÉ CARLOS FERREIRA PINTO – DRACENA

67º) 024.914 – ANTONIO ARNALDO DE GÓES – ANDRADINA

68º) 253.576 – BEATRIZ M. DA SILVA AMADO – PIRAPOZINHO

69º) 251.352 – HEITOR AUGUSTO MONTEIRO – REGENTE FEIJÓ

70º) 256.831 – JEFERSON R. S. PATARO – GUARARAPES