Vítima fatal de acidente era morador de Panorama

O jovem Leandro Roberto Evangelista Alonso de 23 anos, morador da cidade de Panorama/SP faleceu em decorrência de um acidente de trânsito envolvendo dois veículos na rodovia engenheiro Byron de Azevedo Nogueira (SPA-126/563) no Km 2 na manhã desta segunda-feira (12).

De acordo com informações obtidas no local com Polícia Militar Rodoviária o veículo Golf conduzido por Leandro seguia pela rodovia no sentido Ouro Verde/ Dracena quando na altura do Km 2 invadiu a pista do sentido contrário vindo a colidir transversalmente com o veículo Fiat Strada conduzido por um morador de Ouro Verde que seguia no sentido oposto Dracena/ Ouro Verde, com a força do impacto o veículo de Leandro veio a capotar.