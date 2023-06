Colisão frontal deixa 7 pessoas feridas

Sete pessoas ficaram feridas em decorrência de uma colisão frontal entre dois veículos, na manhã desta terça-feira (13), no km 10 da Rodovia Municipal Osvaldo Campioni Ascêncio, em Martinópolis (SP).





Conforme o Corpo de Bombeiros, dois homens sofreram ferimentos graves e foram conduzidos à Santa Casa de Misericórdia da cidade.

As outras cinco pessoas, que ficaram com ferimentos leves, foram socorridas por ambulâncias do município ao mesmo local.

Ainda segundo os bombeiros, o trecho onde o acidente ocorreu ficou interditado apenas durante o atendimento, portanto o tráfego de veículos foi liberado e flui normalmente.