FLORA RICA: Plantio de árvores, visita à mata ciliar e palestra marcam a Semana do Meio Ambiente

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, garantiu inúmeras atividades em celebração à Semana do Meio Ambiente (05 a 09 de junho).

Além dos trabalhos em sala de aula e exposição de cartazes sobre o tema, os alunos também participaram de plantio de mudas de árvores e visita à mata ciliar do Rio do Peixe.

No dia 06, foram iniciadas as atividades com plantio de mudas de árvores no Estádio Municipal com a participação dos alunos da Escola Infantil Olga A. L. Emboava. O secretário do Meio Ambiente esteve presente junto a coordenadora Valéria e demais educadores da instituição.

Já no dia 07 foi a vez dos alunos da EMEFEI Prof. Armando Lopes Moreno realizarem o plantio de mudas de árvores, durante visita à mata ciliar do Rio do Peixe. Eles também participaram de palestra sobre a importância da preservação ambiental proferida pelo secretário do Meio Ambiente Inaldo, diretor da Escola Estadual e professor de biologia Paulo Roberto e pelos policiais ambientais.