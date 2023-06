Homem capota Hilux durante fuga em Jundiaí e é detido pelo Apoio Tático

Um homem foi detido por guardas municipais do Apoio Tático, na manhã desta terça-feira (13), no km 75 da rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, em Jundiaí, após capotar a Toyota Hilux que conduzia, durante perseguição. O veículo era produto de furto, crime ocorrido no estacionamento da Unicamp, em Campinas. O condutor se feriu e precisou ser socorrido ao Hospital São Vicente.

Segundo apurou a reportagem, a GM recebeu informações de que a Hilux estava circulando em Jundiaí, com placas utilizadas por outro veículo, em outra ocasião, e que este veículo havia sido usado por bandidos em práticas de furtos pela cidade.

Pelo menos três equipes do Apoio Tático se mobilizaram na caça ao carros suspeito, sendo que os guardas Jonas, Honorio e Silas se depararam com ele, ordenando que o condutor parasse. Diante da negativa, teve início á perseguição, que durou pouco e acabou no viaduto sob a rodovia, na altura do bairro Champirra, onde o suspeito capotou – na sequência chegaram no apoio as equipes: Molero, Relvy, Fábio Augusto e Tarrtari, e Marassato, Renan, Edmundo e Francischini, supervisionados pelo subinspetor Carobeli.

O suspeito ainda saiu do carro e tentou correr para uma área de mata, mas acabou detido. Ferido, o homem de 34 anos precisou ser levado ao hospital.