IRAPURU: Cultura forma comissão para Plano de Trabalho visando recursos da Lei Paulo Gustavo

A Diretoria de Cultura e Turismo de Irapuru, realizou uma chamada pública voltada exclusivamente aos artistas e profissionais da área interessadas nos recursos financeiros que serão destinados ao Município pela Lei Paulo Gustavo por intermédio do Governo Federal.

A Comissão Municipal da Lei Paulo Gustavo será formada por 8 integrantes, sendo quatro da área cultural, dois da sociedade civil e dois do Poder Legislativo.

O grupo será norteador para elaboração do Plano de Trabalho com base nos recursos que serão repassados referentes à Lei Federal, sendo o efetivo instrumento de instâncias consultivas e de diálogo para a construção e definição de diretrizes de viabilização da execução da Lei no Município, composta por membros representantes da sociedade civil.

A comissão tem a função de levantar dados para a formulação de proposições e o acompanhamento da execução da Lei Paulo Gustavo em Irapuru.

A participação na comissão é voluntária e sem remuneração e os integrantes da comissão poderão concorrer aos editais referentes à Lei.

Com a adesão do Município através das várias ações culturais, Irapuru poderá receber até o valor de R$ 88.214,57 em setores como produção audiovisual, apoio a salas de cinema, capacitação formação festivais e mostras, além de apoio as áreas culturais.