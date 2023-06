LUCÉLIA: Abertas as inscrições para oficina ‘O som da viola’

A Prefeitura de Lucélia por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer está com inscrições abertas para a oficina “O som da viola”, que será ministrada por Ademir de Souza Paula, no auditório da Secretaria de Educação entre os dias 18, 19 e 20 de julho.

A oficina é gratuita e os interessados devem ter idade mínima de 16 anos.

Para efetuar a inscrição, procurar a Secretaria Municipal de Educação na rua Eduardo Ra-pacci, n° 409, Centro, de segunda a sexta das 8h às 17h.

A oficina vai proporcionar ao aluno, o conhecimento e os procedimentos que levarão a tocar seus primeiros acordes, batidas, primeiras músicas e os solos iniciais de forma segura, além do desenvolvimento motor, cognitivo, decorativo e intuitivo relacionado ao hemisfério esquerdo e direito. Ao final do curso, o aluno estará apto para compreender as básicas grafias musicais.

Ademir de Souza Paula é educador musical. Formado pelo conservatório Carlos Gomes, é professor de cordas dedilhadas em violão erudito, viola caipira, guitarra e cavaquinho, atuando na área há 36 anos, incluindo a atuação em programas como Projeto Guri e oficinas culturais.

O curso possui apenas 20 vagas e a seleção será por ordem de inscrição. Cada participante deverá ter seu instrumento próprio como viola caipira, dedeiras e encordoamentos.