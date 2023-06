Por manter aves e jabuti em cativeiro, homem é autuado em R$ 3.300,00 em Lucélia

Ontem (12), uma equipe da Polícia Ambiental realizou atendimento de denúncia em uma chácara no município de Lucélia e constatou a manutenção em cativeiro de um jabuti e de três aves exóticas, sendo duas das espécies “Ring Neck” e uma da espécie “Agapornis” sem autorização.



Devido as irregularidades com os animais, foram elaborados dois Autos de Infração Ambiental em desfavor do proprietário de 44 anos, sendo um no valor de R$ 500,00 por ter em cativeiro espécimes da fauna silvestre nativa (jabuti), conforme o artigo 25, parágrafo 3⁰, inciso III da Resolução SIMA 05/21 e outro no valor de R$ 2.800,00 por introduzir espécime animal no território do Estado de São Paulo sem licença, conforme o artigo 26 da Resolução SIMA-05/21.



O jabuti foi apreendido e devolvido ao habitat. As aves exóticas foram apreendidas e depositadas ao proprietário por não haver local adequado para destinação.



A ocorrência será apresentada via ofício à Delegacia de Polícia Civil local, com base no artigo 29 da Lei 9.605/98. Ao todo as multas chegaram a R$ 3.300,00.