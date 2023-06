ADAMANTINA: Inauguração do novo Pronto Socorro é transferido para sexta-feira e contará com a presença do governador Tarcísio de Freitas

Através de comunicado a Prefeitura de Adamantina informou que a inauguração das novas instalações do Pronto Socorro Municipal, foi transferida para o dia 16 de junho, sexta-feira, às 10h, na Santa Casa de Misericórdia de Adamantina.

A inauguração seria nesta quarta-feira (14), porém a transferência da inauguração para sexta-feira deverá contar com a presença do governador do Estado Tarcísio de Freitas no evento, atendendo convite do prefeito Márcio Cardim.

Será a primeira visita de Tarcísio de Freitas à Adamantina após sua eleição, sendo que ele já esteve em campanha política na Cidade Jóia, onde inclusive teve expressiva votação na eleição de 2022.

NOVO PRONTO SOCORRO

A construção do novo Pronto Socorro foi iniciada em junho de 2021 e, com base no projeto, a ampliação tem 547,83 metros quadrados, sendo assim, se somará aos atuais 451,26 metros quadrados já existentes.

O prédio construído abrigará consultórios, sala de medicação, sala de inalação, coleta de exames, triagem, consultório da assistente social, recepção e banheiros.

Atualmente o PS faz aproximadamente 4.500 atendimentos por mês, tendo em vista que a Cidade Joia é referência regional para cerca de 150 mil habitantes da microrregião.

Para a construção novo Pronto Socorro foram investidos R$ 1.355.00,00 valor inteiramente pago pelo Centro Universitário de Adamantina (FAI) e ainda R$ 180 mil de recursos próprios da Santa Casa, investido na climatização e filtragem de ar do ambiente.

A entrega da obra é considerada pela Administração Municipal como o maior presente para a população neste aniversário de 74 anos de Adamantina.