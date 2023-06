Caminhão atinge com violência traseira de carro no acostamento da Washington Luís

Um acidente de trânsito marcou a madrugada desta quarta-feira, 14, no km 230 (sentido interior/capital) da rodovia Washington Luís (SP-310), região da Havan.

Um carro, com pane mecânica, estaria no acostamento, sem ninguém em seu interior quando, por motivos ignorados, o motorista de um caminhão, com uma carretinha, atingiu violentamente a traseira do veículo.

Como consequência, os dois veículos foram parar no canteiro central da rodovia. O caminhão chegou a tombar. Policiais rodoviários atenderam a ocorrência.