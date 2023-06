Caminhoneiro fica preso nas ferragens após carreta tombar

Um acidente registrado na manhã desta quarta-feira (14) deixou um caminhoneiro em estado grave em Birigui (SP).

O homem dirigia uma carreta, quando teria perdido o controle da direção e acabou tombando o veículo em um trecho da rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461), próximo a ponte do córrego Baixotes. Chovia no momento do acidente.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o motorista ficou preso nas ferragens e foi socorrido em estado grave.

O trânsito na via não chegou a ser interditado, mas o acidente danificou parte da estrutura de concreto do acostamento da pista. O acidente será investigado.