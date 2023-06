FLORA RICA: Atletas da Melhor Idade participam do 25º JOMI e garantem medalha de prata

Entre os dias 06 a 11 de junho, Flora Rica participou das modalidades de damas, domino e natação no 25º JOMI (Jogos da Melhor Idade) em Presidente Prudente 2023.

O prefeito Fábio Luiz esteve presente durante a abertura e nas competições dos atletas florarriquenses, acompanhado da primeira-dama Renata Rodrigues.

Dentre as conquistas do município, na modalidade de natação, a atleta Maria das Merces Alves Machado garantiu medalha de prata.

De acordo com o secretário de Esportes e Lazer Roberto Nardi, o município se destacou em todas as modalidades participantes. “Nossos atletas foram muito bem, vencendo vários municípios e nos enchendo de orgulho. Na modalidade damas masculino ficamos em 5° lugar com nosso atleta Cláudio. Já no dominó feminino ficamos em 4º lugar com as nossas atletas Maria Aparecida e Maria das Merces”, disse.

Participaram 46 municípios nos Jogos da Melhor Idade 2023.

O secretário aproveita para parabenizar a participação de todos. “Quero parabenizar a todos os atletas que representaram o nosso município muito bem nos enchendo de orgulhos e dando um grande exemplo de amor ao Esporte. Também agradeço o apoio da diretora de Esportes Carolaine, o Professor Muryel, o prefeito Fábio e primeira-dama Renata Rodrigues, que esteve conosco nos apoiando em todos os dias”, destacou Roberto.