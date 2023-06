Grave acidente entre carro e caminhão deixa um morto na rodovia BR-153

Um homem de 33 anos, ainda não identificado, morreu na tarde desta terça-feira (13), em colisão frontal envolvendo automóvel e caminhão, na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Ribeirão do Sul (distante 76 quilômetros de Marília). O trânsito já foi liberado e está fluindo normalmente no trecho em que ocorreu o acidente.

De acordo com as primeiras informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um Ford Ecosport e um caminhão. O acidente ocorreu por volta das 13h30, no quilômetro 319 da BR-153.

Conforme a PRF, ainda não é possível afirmar qual foi a dinâmica da colisão, mas o condutor da Ecosport, que morava em Santa Cruz do Rio Pardo, morreu no local.