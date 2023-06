JUNQUEIRÓPOLIS: Centenas de ciclistas participam da Copa Cidade Verde, de Mountain Bike

A 8ª Copa Cidade Verde de Mountain Bike MTB de Junqueirópolis, foi disputada no último domingo 11 de junho, com a participação de centenas de participantes divididas em categorias masculinas e femininas.

A largada foi do recinto da Aceruva às 9h00 horas da manhã.

O percurso incluiu trechos na área urbana e de estradas de terra e pavimentada da zona rural, com obstáculos, subidas, descidas e curvas perigosas que totalizou mais de 42 km.

