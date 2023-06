MARIÁPOLIS: Saúde adquire kits de higiene bucal para estudantes

A Prefeitura de Mariápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, adquiriu kits de higiene bucal para distribuição nas escolas municipais Nelson Magnani e Rute Casoti. Em embalagem personalizada, os kits têm escova de dente, creme dental, fio dental e uma toalhinha.

Conforme divulgou o órgão de saúde em suas redes sociais, a entrega dos kits ocorrerá concomitantemente a palestras e atividades de conscientização com a supervisão das dentistas do município, Giovana Basso Delvecchio e Maria Clara S. C. Toledo. A medida visa fornecer aos estudantes orientações corretas sobre o uso do fio dental e escovação.

Nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Saúde destacou os objetivos da ação, focada na qualidade da saúde bucal infantil.

Outra ação da Secretaria Municipal de Saúde de Mariápolis foi a aquisição de xampus com formulação contra piolhos e lêndeas. A medida foi tomada para combater os casos identificados junto aos estudantes, na rede escolar da cidade.

Os casos em que os pais identificarem piolhos e lêndeas, os mesmos podem solicitar o xampu junto à farmácia do Centro de Saúde.

(Com informações do Sigamais)