4ª Batatec será lançada no dia 20 de junho em evento no Sebrae em Prudente

O lançamento oficial da 4ª Edição da Batatec será no dia 20 de junho às 19h na sede do SEBRAE, localizado na Avenida Washington Luiz, 466

A cerimônia de lançamento oficial da 4ª Edição da Batatec será realizada na próxima terça-feira (20/06) a partir das 19h na sede do Sebrae, localizado na Avenida Washington Luiz, 466, com a presença do prefeito Ed Thomas, demais autoridades, parceiros e todos os envolvidos na organização.

A 4ª edição da Batatec será realizada de 20 a 23 de julho, no IBC Centro de Eventos de Presidente Prudente. Na quinta-feira (20/07), a partir das 18h, e nos demais dias das 10h às 22h.

A maior feira de batata-doce do Brasil aguarda milhares de pessoas de pessoas de Presidente Prudente e de toda região. “A Batatec está recheada de atrações, serão quatro dias com foco na valorização do agronegócio e o cultivo de batata-doce na nossa região”, declarou a representante da Associação dos Produtores de Batata-Doce de Presidente Prudente e Região (Aprobarpp), Cláudia Monteiro. O evento conta com palestras, shows, praça de alimentação e muito mais.

A Batatec é uma realização da Aprobarpp em parceria com a Prefeitura de Prudente, Sebrae e parceiros.