Dracena vence Pacaembu e é campeã da Copa AMNAP de Futsal

Com uma vitória convincente pelo placar de 5 a 1 contra a equipe de Pacaembu E.C., a equipe de futsal de Dracena conquistou o título de campeã da Copa AMNAP – Categoria Livre desta temporada.

O jogo aconteceu na noite dessa quarta-feira, 14, no Ginásio de Esportes de Pacaembu que fez a melhor campanha e decidiu em casa.

Os gols ficaram por conta de Jean, com 3 marcações, Jackson e Maicon, com 1 marcação cada. A equipe foi comandada pelo técnico Tozin.

O jogo foi realizado em clima tranquilo, com a organização tomando todas as precauções para a segurança de torcedores e jogadores.

No final do jogo, foi realizada a premiação, que consagrou o goleiro Deivid como o menos vazado e Jeanzinho como artilheiro do campeonato.

A AMNAP agora planeja um jogo entre Dracena e o campeão da Unipontal, órgão que congrega as cidades da região sorocabana.