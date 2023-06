FLORA RICA: 1° Festival de Música Sertaneja “Zé da Viola” acontece neste final de semana

A secretaria Municipal de Cultura realiza neste final de semana, o 1° Festival de Música Sertaneja “Zé da Viola” com o apoio da Prefeitura e Câmara Municipal.

O evento homenageia o saudoso florarriquense Zé da Viola, conhecido por se apresentar em Flora Rica e região, tocando músicas de viola caipira e participação na Folia de Reis.

O festival acontece entre os dias 17 (sábado) e 18 de junho (domingo) na Praça da Matriz gratuitamente.

Haverá premiação em dinheiro para as apresentações que conquistarem os três primeiros lugares na competição musical.

As inscrições para participar do festival são gratuitas e devem ser feitas com o secretário da Cultura, Daniel Nascimento, na biblioteca municipal, de segunda a sexta, das 08 às 17 horas.

Dentre as atrações do evento, além das apresentações dos artistas competidores; haverá também no dia 17, show da dupla Maurício e Mauri e da cantora Cida Ajala, a partir das 20h30.

No domingo será a final do festival com a premiação dos três primeiros colocados. Logo após será a apresentação da Orquestra Tradição Caipira, a partir das 19h30.

Também no local haverá uma praça de alimentação e todos estão convidados.

A realização e da Secretaria Municipal de Cultura, Empreendedorismo e Turismo com o apoio da Prefeitura e Câmara Municipal de Flora Rica.