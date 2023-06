FLÓRIDA: 2ª Festa Junina que seria realizada no sábado é adiada

A Prefeitura de Flórida Paulista, anunciou na tarde desta quinta-feira (15), o adiamento da 2ª edição da Festa Junina Municipal que aconteceria no próximo sábado.

O jornalismo Folha Regional falou com a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Nelci Ramalho Fróio, que é uma das idealizadoras do evento e que explicou a motivação do cancelamento do evento.





“Pensando nas nossas crianças e em suas famílias; nos profissionais da saúde, educação e outras áreas que iriam trabalhar para o sucesso do evento e tendo em vista as condições de tempo, com previsão de baixa nas temperaturas e resultante deste fator de muito frio, optamos por adiar a festa que será realizada em outra data”, disse Nelci Fróio.





Ela destacou ainda que assim que for decidida a nova data, será realizada a divulgação.

Nelci aproveitou a oportunidade para agradecer a compreensão da população e também o apoio recebido dos profissionais dos diversos setores da Prefeitura e da comunidade na realização do evento.