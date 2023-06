FLÓRIDA: Presidente da Câmara cobra da Sabesp a instalação de esgoto no distrito industrial

Na sessão ordinária realizada na noite de segunda-feira (5), pela Câmara Municipal de Flórida Paulista, o vereador e presidente do legislativo professor Rafael (PV), apresentou um requerimento com pedido de informações cobrando da Sabesp a instalação de rede de esgoto na ampliação do distrito industrial na entrada da cidade.

Ao jornalismo Folha Regional, o vereador explicou que “mesmo após concluídas as obras de terraplanagem, galerias de águas pluviais, iluminação e pavimentação asfáltica, a Sa-besp ainda não fez a sua parte em instalar a rede coletora de esgoto, o que tem atrasado a doação dos terrenos aos interessados em construir no local”.

Ainda de acordo com o vereador professor Rafael, tal fato gera atraso ao município e afeta diretamente a população que, por sua vez, perde cargos de empregos que poderiam estar sendo gerados, desde a construção até o funcionamento das empresas no novo distrito industrial.

“Vou acompanhar a situação de perto. É inaceitável que a empresa que muito arrecada não cumpra com seu dever de fornecer o básico em infraestrutura em benefício daqueles que querem investir e da população floridense”, afirmou professor Rafael.