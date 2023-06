FLÓRIDA: Termina o júri dos acusados de matar 4 pessoas em acidente

Um dos acusados foi inocentado, o motorista do Vectra envolvido na colisão com o carro da família foi condenado por homicídio culposo – “sem intenção de matar”

Com mais de 12 horas de trabalho intenso por parte do Judiciário, Ministério Público, acusação e defesa dos dois floridenses apontados por promoverem uma disputa de racha, sob efeito de bebida alcoólica, conforme consta no processo e que teve como desfecho o trágico acidente que matou quatro pessoas da mesma família em 4 de maio de 2018, na altura do km 609 da rodovia SP-294, trecho próximo da Mata Santana em Flórida Paulista, o corpo de júri-popular, optou pela absolvição de um dos envolvidos e na condenação por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) do condutor do Vectra que chocou-se contra o Voyage em que estava a família.



Naquele dia, um veículo Vectra conduzido por um dos acusados (condenado por homicídio culposo) e o Voyage em que estava a família, colidiram de frente, conforme boletim de ocorrência e laudo pericial.

As quatro pessoas da mesma família ficaram presas nas ferragens do carro que pegou fogo e morreram no local. Já o condutor do Vectra foi socorrido com ferimentos, mas liberado posteriormente depois de receber atendimento e ficar sob observação médica.



Havia na época, a tese de que ambos haviam consumido bebidas alcoólicas e “casado” uma aposta do racha momentos antes do acidente, o que foi trazido por testemunhas nos autos do processo.



RESULTADO DO JÚRI

O júri acabou há poucos instantes com a participação de 7 pessoas da comunidade, (3 homens e 4 mulheres), escolhidas aleatoriamente para atuarem no tribunal e que depois de ouvirem teses de acusação, defesa e outras alegações do processo, se reuniram na sala secreta para o voto.



O corpo do júri optou pela inocência de um dos envolvidos e condenação por homicídio culposo do motorista do Vectra. A decisão foi pronunciada pela juíza de direito Dra. Ana Karolina Gomes de Castro.

Com o resultado do júri, coloca-se fim em um processo que se arrastava por mais de cinco anos e que cujo resultado era bastante esperado pela população floridense, pessoas de diversas cidades da região, familiares e envolvidos, não somente durante as quase 12 horas desta quinta-feira, onde nos quatro cantos de Flórida Paulista não se falava em outro assunto, mas durante todo o período em que a situação esteve transitando na esfera judicial.



Os trabalhos foram marcados por momentos de bastante comoção, inclusive para os familiares dos moradores de Tupi Paulista: Maria Inês da Silva e sua filha Rosana; seu irmão José Gilberto da Silva; e Paulo Azevedo (namorado de Rosana), que por horas, mesmo em memória e em outros tipos de mídia apresentados aos jurados e o público presente, reviveram todos os momentos que cercaram o triste dia da tragédia que os separou para sempre.



Vale destacar todo o aparato de segurança e a presença policial reforçada nas dependências e arredores do Fórum feita pela Polícia Militar, tendo em vista se tratar de um júri de grande repercussão, mas no qual transcorreu dentro da normalidade sem nenhuma intercorrência.

A reportagem do jornal e site Folha Regional trará nos próximos dias novas reportagens sobre as penas aplicadas e mais detalhes sobre o caso.



