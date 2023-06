Lions Clube da região realizam entrega de gelatina ao Hospital de Esperança em Prudente

No sábado, dia 3 de junho, os clubes de Lions que compõem a Divisão E1 do Distrito LC 8 fizeram a entrega de um total de 7.036 caixas de gelatina para o Hospital de Esperança de Presidente Prudente.

Os Lions clubes da Divisão E1 do Distrito LC 8, são compostas por: Flórida Paulista Amizade, Irapuru Caçula, Lucélia, Osvaldo Cruz e Pacaembu Paraíso.

As caixas de gelatina foram arrecadas pelos clubes das respectivas cidades através de campanha junto a comunidades.

Na entrega no Hospital de Esperança em Presidente Prudente os representantes dos clubes foram recepcionados pelos diretores do hospital Fernando Carbalall e Antônio de Novais, como também Ariane Jacintho e Daniel Situlino e Isadora Guimaro componentes do marketing e assessoria, equipe técnica da enfermagem Tatiane e Ana Eliza nutricionista.

Na oportunidade foi apresentado aos representantes dos Lions a grande estrutura do hospital que é muito importante para a toda a região.

Foi ressaltado pela equipe do Hospital que as gelatinas são dadas aos pacientes como sobremesa, pois elas têm ingredientes que ajudam na recuperação dos pacientes em tratamento.