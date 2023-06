LUCÉLIA: Instalado totem turístico

A Prefeitura de Lucélia por intermédio da Diretoria de Turismo recebeu da Secretaria de Turismo do Governo do Estado de São Paulo um totem turístico apresentando o ‘Circuito das Nações’, região Turística no qual o município faz parte.

De acordo com a Prefeitura de Lucélia o totem tem a finalidade de ressaltar a vocação turística da cidade, com sua principal atração a cachoeira do Parque Natural Municipal Salto Botelho.

O totem está localizado na praça Padre Francisco Mahr, na esquina entre a avenida Brasil e rua Manoel Lopes.