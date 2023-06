Mulher morre depois de capotar carro e cair em córrego na Dutra, em Jacareí

Uma mulher de 50 anos faleceu após perder a direção do carro e cair em um córrego, em Jacareí. O acidente fatal aconteceu por volta de 07h30, desta quinta-feira (15), no acesso da Rodovia Dutra, no km 158.

Segundo informações de outros motoristas, a condutora do veículo perdeu a direção e capotou por trás da proteção de ferro da via. O carro caiu no córrego e ficou submerso até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros.