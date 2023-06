FLÓRIDA: Ginásio de Esportes será transformado em arena multiuso

O Ginásio de Esportes “Tancredo Neves” de Flórida Paulista, localizado próximo da Santa Casa de Misericórdia, está sendo transformado em uma arena multiuso.

A iniciativa da Prefeitura Municipal visa além de proporcionar um local ainda mais adequado para a prática de esportes, que a população tenha ao seu dispor um ambiente amplo e totalmente adequado à realização de festas, eventos e encontros dos mais diversos tipos.

As obras já estão em andamento no local e contam inclusive com a instalação de um reservatório para quase 10 mil litros de água que vai compor o sistema de combate a incêndio necessário para a transformação do local em arena de uso múltiplo.

Em conversa com o jornalismo Folha Regional, o prefeito Wilson Fróio Júnior destacou que com a transformação do ginásio em arena de uso múltiplo, o município poderá abrigar eventos de maior porte, inclusive os beneficentes que são realizados pelas entidades, clubes de serviços e outros segmentos, que poderão ocorrer em um local seguro, amplo e dotado de toda a infraestrutura na realização de seus eventos.