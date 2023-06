ADAMANTINA: Novas instalações do Pronto-Socorro Municipal e residência inclusiva regional são inauguradas com a presença do Governador Tarcísio de Freitas

Governador anuncia pavimentação de trecho que liga a Moyses Justino a SP-294, destinação de mais de 4 milhões para Santa Casa e ampliação do prédio da hemodiálise

Na manhã de hoje (16), foi realizada a inauguração das novas instalações do Pronto-Socorro Municipal e da Residência Inclusiva. A cerimônia contou com a presença do Governador Tarcísio de Freitas que esteve em Adamantina pela primeira vez.

Estiveram ainda os secretários estaduais Eleuses Paiva, Gilberto Kassab, Gilberto Nascimento Junior, Natalia Resende, Artur Lima, prefeitos de municípios da região, Frei Francisco da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus e demais autoridades.

A solenidade marcou ainda o anúncio da aprovação da regionalização da saúde, com um investimento de mais de 4 milhões, tornando Adamantina polo regional de saúde.

Além disso, foi atendido o pedido do prefeito Márcio Cardim para pavimentação do trecho que liga a Estrada Vicinal Moyses Justino a SP-294 e a ampliação do prédio onde os pacientes realizam a hemodiálise.

O prefeito Márcio Cardim relembrou que o projeto de regionalização teve início há mais de 10 anos, quando ele ainda estava no Centro Universitário de Adamantina.

“A partir do ano que vem, o internato do curso de medicina será feito todo aqui. Com isso, daremos assistência e saúde para nossa população. Esse aporte financeiro do governo mais os investimentos que o Centro Universitário tem feito, o hospital é um verdadeiro canteiro de obras.

Em seu discurso, o governador ressaltou que o foco dele está em informatizar e regionalizar a saúde, pois essa ação fará com que seja possível alocar recursos em outras áreas e cuidar do que é mais importante, que é o ser humano.

“Obrigado ao Frei Francisco por tudo que ele tem feito por nós. Parabéns ao nosso anfitrião que veio para cá fazer a diferença no município e tem a saúde como prioridade. Durante a campanha falamos muito que a filantropia ia ser uma prioridade para nós e que não íamos construir hospital, mas que íamos recuperar os equipamentos que temos. Quantas Santas Casas temos na Alta Paulista? 11. Antes de abrir novas, temos que estabelecer o que nos temos”, afirma.

Sobre as novas instalações, a obra contempla a instalação de 6 consultórios sendo: uma sala de triagem, uma sala de assistente social, uma sala de inalação, uma sala de coleta de exames, uma sala de medicação, uma recepção principal e uma sala de espera.

Sobre a residência inclusiva, a mesma consiste em um serviço de acolhimento institucional para jovens com deficiência acima de 18 anos e cujos vínculos familiares estão rompidos ou fragilizados e que não contam com condições de auto sustentabilidade.

A residência inclusiva atenderá os municípios de Adamantina, Mariápolis, Flórida Paulista, Dracena e Osvaldo Cruz.