Copa Alta Paulista de Veteranos define finalistas neste domingo

A 16ª edição da Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia prosseguiu neste domingo (11), caminha para a reta final e promete muitas emoções neste domingo com a rodada das semifinais.

Assim neste final de semana será definido os finalistas da tradicional competição regional de veteranos.

CLASSIFICADOS

Florida Paulista F.C. e San Remo E.C./ Marcos Construtor/ Itamar Eletrecista/ Alencar Encanador/ Zé Valente garantiram vaga nas semifinais na primeira rodada das oitavas de finais realizado no dia 3 de junho.

E as equipes do ABC/ Rennô F.C. e Bangolas Lanches/ Conveniência Daniel Mangaia/ Judá Troféus, foram classificadas no ultimo domingo (18), completando as quatro equipes que farão as semifinais.

SEMIFINAIS

Os jogos das semifinais acontecem no Aspumulu neste domingo (18), sendo os seguintes confrontos:

Ás 9h00: ABC/ Rennô F.C. X Flórida Paulista F.C.

Às 10h00: San Remo X Bangolas Lanches/ Mangaia/ Judá

Organização e Coordenação: Osvaldo da Silva “Pexeiro”.