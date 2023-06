PARAPUÃ: Sabesp entrega Estação de Tratamento de Esgoto para modernizar o atendimento a população

Governador Tarcísio de Freitas descerrou nesta sexta (16) a placa da nova ETE, que contou com investimento de R$ 5,5 milhões e contribuirá para preservar rios e córregos e o meio ambiente

(16/6/23) O Governador Tarcísio de Freitas inaugurou nesta sexta-feira (16) em Parapuã uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) entregue pela Sabesp. A ETE vai modernizar o atendimento no município e manter em 100% o tratamento do efluente coletado.

O chefe do Executivo paulista descerrou a placa de inauguração durante evento em Adamantina em companhia da secretária de Meio Ambiente Infraestrutura e Logística, Natália Resende; do prefeito Gilmar Martins; do superintendente regional da Sabesp, Augusto Cesar Marques Leme; e do gerente da Divisão de Adamantina, Fábio de Assis.





“Falar de saneamento básico é falar de saúde. É primeiro trabalhar a prevenção, a promoção, para evitar a recuperação, a reabilitação. Saneamento básico no final das contas é promoção de saúde”, afirmou o governador no evento.

A Sabesp investiu R$ 5,5 milhões para transformar totalmente o sistema antigo de esgotamento: uma Estação Elevatória de Esgoto (EEE) criada a partir da antiga ETE, uma nova ETE mais moderna, constituída por quatro lagoas, e um novo emissário final. Com isso, todo o esgoto é direcionado para a nova estação de tratamento e descartado em condições adequadas, com mais eficiência.

A estação vai beneficiar todos os cerca de 14,4 mil habitantes do município, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população e também para a preservação de rios e córregos e do meio ambiente.

“Com a nova ETE, estamos modernizando o nosso atendimento em Parapuã, mantendo a plenitude do tratamento dos esgotos, melhorando a saúde e qualidade de vida da população”, afirmou o superintendente Leme.