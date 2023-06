ABC e San Remo farão a grande final da Copa Alta Paulista de Veteranos

A 16ª edição da Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia terá a sua decisão no próximo domingo, 25 de junho.

No último domingo, foram definidos os finalistas da competição regional em dois excelentes jogos.

No primeiro as equipes do ABC e Flórida Paulista empataram no tempo normal. A decisão foi para as penalidades com vitória da equipe do ABC de Lucélia.

Já no segundo jogo, vitória do San Remo de Adamantina pelo placar de 2 a 1 contra a equipe do Bangolas Lanches/Managaia/ Judá Troféus.

Assim as equipes do ABC de Lucélia e San Remo de Adamantina farão a grande decisão da 16ª edição da Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio.

Organização e Coordenação: Osvaldo da Silva “Pexeiro”.