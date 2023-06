FLÓRIDA: Campanha do Agasalho 2023 terá mais de dez pontos de coleta no município

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio do Fundo Social de Solidariedade começou nesta segunda-feira (19) a Campanha do Agasalho 2023, com o tema “Doe amor para quem precisa de calor”.

A campanha contará com mais de 10 pontos de arrecadação para o recebimento de itens de inverno que serão distribuídos para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Em Flórida Paulista os pontos de coleta para doação de agasalhos serão: Penitência, Centro de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Emef Octaviano José Corrêa, Cras, Banco do Brasil, Banco do Bradesco, Delegacia de Polícia Civil e Militar e Caps.

De acordo com a presidente do Fundo Social, Nelci Ramalho de Araujo Fróio, a campanha é focada na arrecadação de agasalhos e cobertores novos ou em bom estado para uso.

Ressaltou ainda a presidente do Fundo Social de Flórida Paulista que os itens mais requisitados são agasalhos, meias, toucas e luvas.

“Todo agasalho e itens arrecadados serão utilizados em atendimento à população em situação de vulnerabilidade social e a campanha segue até o dia 19 de julho”, finalizou Nelci Froio.