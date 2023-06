FLÓRIDA: Procon Móvel estará no dia 21 de junho atendendo a população floridense

No próximo dia 21 de junho, Flórida Paulista vai receber a unidade móvel do Procon/SP.

A iniciativa do Governo do Estado e Secretaria da Justiça com a parceria da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, visa proporcionar aos floridenses a oportunidade de tirar as dúvidas e receber orientações sobre relações de consumo, ofertando ainda os meios de solução.

A unidade móvel estará estacionada no terminal rodoviário de Flórida Paulista das 9h00 às 16h00.

Na oportunidade os especialistas do Procon vão orientar consumidores floridenses sobre seus direitos em diversas áreas como telefonia, internet, bancos, planos de saúde entre outros.

O atendimento é gratuito e não necessita de agendamento.