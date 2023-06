LUCÉLIA: Governo do Estado autoriza cessão do prédio do antigo Posto de Sementes para a Prefeitura

O Governo do Estado de São Paulo, publicou no último dia 12 de junho, no Diário Oficial, o Decreto nº 67.742 que autoriza a Fazenda do Estado a permitir o uso, em favor do município de Lucélia, do imóvel localizado na rua Dorival Rodrigues de Barros, 459, que abrigava o antigo Posto de Sementes.

O decreto publicado no Diário Oficial do Estado, é assinado pelo governador Tarcísio de Freitas, o secretário Chefe da Casa Civil Arthur Luís Pinho de Lima e o secretário de Governo e Relações Institucionais Gilberto Kassab e autoriza a utilização do imóvel a título precário e gratuito, por prazo indeterminado ao município de Lucélia.

De acordo com informações, a atual administração municipal, vem, desde o início de 2021, em tratativas sobre a permissão de utilização do enorme prédio. Em contrapartida, a Prefeitura construiu um espaço, anexo à Casa da Agricultura, para abrigar o Posto de Sementes.

No começo deste ano, com o novo governo do Estado, o vice-prefeito Marcos Lima e os vereadores Antonio Carlos Rios, Catia Maion e Vinicius Bussi com o apoio do vereador Altair estiveram em audiência com o secretário de Agricultura do Estado, Antonio Junqueira buscando agilizar a cessão do prédio do Posto de Sementes ao município.

Já no mês de março, a prefeita Tati Guilhermino e os secretários municipais Lucas Motta (Assuntos Jurídicos) e Luciana Contreira (Fazenda), estiveram em audiência no Conselho do Patrimônio do Estado de São Paulo, com o coordenador Paulo Vidal e o assessor Guerino, onde foram feitas as tratativas finais para a concessão de uso do antigo prédio do Posto de Sementes.

INCUBADORA DE EMPRESAS

Através das redes sociais, a prefeita Tati Guilhermino informou que com conquista oficial do prédio do Posto de Sementes o objetivo é a instalação no local de uma incubadora de empresas em Lucélia.

Através da incubadora de empresas, a administração municipal dará um local adequado para empresas que queiram se instalar no município de Lucélia e servir também para empresas lucelienses que queiram se expandir.