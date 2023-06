Polícia Civil promove palestra para profissionais do ensino em Flórida Paulista

Nesta segunda (19), a Polícia Civil, por meio da Drª Laíza Fernanda Rigato Andrade ministrou palestra para Professores que atuam no Ensino Médio no município de Flórida Paulista, com o tema “Bullying: desafios para construir um espaço seguro de aprendizagem”.





A explanação enfatizou a identificação de casos envolvendo Bullying e as consequências destas ocorrências no âmbito da segurança do ambiente das instituições de ensino, bem como as implicações na esfera do Direito Penal, Administrativo e Civil, além dos efeitos de tais práticas na saúde psicológica das crianças e adolescentes envolvidos.





Salientou a Delegada de Polícia que trazer à tona a discussão sobre os efeitos deletérios do Bullying possibilita maior prevenção de violência e proteção de crianças e adolescentes. Nesta luta, todos os envolvidos no ambiente escolar, pais, alunos e mestres são fundamentais no combate a esta prática, podendo, inclusive, procurar uma unidade da Polícia Civil para efetuar denúncias ou utilizar o telefone 197 de forma anônima.