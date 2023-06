REGIÃO: Ex-prefeito de Prudente Tupã se filia ao PSD e será coordenador regional

O ex-prefeito de Presidente Prudente, Milton Carlos de Mello, Tupã, usou suas redes sociais nesta sexta-feira para anunciar sua filiação ao PSD (Partido Social Democrático).

Ele ainda agradeceu ao presidente nacional do partido e também secretário de governo do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, pelo convite para ser o novo coordenador do PSD na região.





“Acredito que a política partidária é aquela que configura-se, além da ideologia, na comunhão de pessoas trabalhando em busca do mesmo propósito”, escreveu. “No novo projeto, o PSD tem o objetivo de construir municípios fortes, com respeito à democracia e à liberdade de pessoas que acreditam que o crescimento depende de todos. Contem comigo!”, pontuou.

Como chefe do Executivo de Prudente, Tupã cumpriu dois mandatos, sendo de 2009 a 2012 e de 2013 a 2016. Além disso, foi gerente regional da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) de 2017 a 2022.