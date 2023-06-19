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RESULTADO DO SP-CAP: Confira os ganhadores dos prêmios deste domingo
O SP CAP deste domingo, 18 de junho, sorteou as dezenas do 1º prêmio de 10 mil reais, 2º prêmio uma moto Honda CG 0Km, 3º prêmio uma moto Honda CG 0Km e do 4º prêmio um Fiat Toro + R$ 40 mil, além de 50 prêmios de R$ 1 mil no Giro da Sorte.
O grande prêmio a Fiat Toro saiu para dois ganhadores, um de Osvaldo Cruz e outro da cidade de Murutinga do Sul.
Emitido pela Capemisa, o SP CAP é um Título de Doação Premiável, e você contribui para a Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente, através da cessão do direito de resgate do seu Título, gerando recursos que ajudarão a proporcionar assistência médica, hospitalar e social dos portadores de câncer da região de Presidente Prudente.
Veja abaixo o resultado divulgado do SP CAP desta edição Nº 051:
1º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO
140.094 – VITTOR MANOEL F. SANTOS – GUARARAPES
2º) PRÊMIO – MOTO HONDA CG 0Km
346.937 – CASSIANO DANIEL DE OLIVEIRA DIAS – ANDRADINA
3º) PRÊMIO – MOTO HONDA CG 0Km
339.095 – Victor Hugo Silva – JUNQUEIROPOLIS
4º) PRÊMIO – R$ 600 MIL
018.004 – LUCIANO DA SILVA – OSVALDO CRUZ
195.847 – ELIS KAREN ARAUJO PEREIRA DIAS – MURUTINGA DO SUL
Giro da sorte – Prêmios de R$ 1.000,00:
01º) 234.703 – APARECIDO BARONI – COROADOS
02º) 099.229 – SONIA BARBOSA DE LIMA – MARABÁ PAULISTA
03º) 113.218 – DEISE BENICIO DE OLIVEIRA – VALPARAISO
04º) 353.592 – LUIZ ALBERTO GONCALVES – PENÁPOLIS
05º) 354.793 – IZABEL DA S. CALDAS REDIGOLO – VALPARAISO
06º) 145.403 – DOVAIL PEREIRA – TUPI PAULISTA
07º) 321.861 – TAYNARA SOARES DE AGUIAR – IEPE
08º) 021.859 – VANIA OLIVEIRA DOS SANTOS – DRACENA
09º) 145.583 – OSVALDO LUIZ PANTAROTTO – DRACENA
10º) 073.218 – LUIZ CARLOS IBOSHI – PRESIDENTE VENCESLAU
11º) 360.342 – Keyla Santos Teixeira – PRESIDENTE VENCESLAU
12º) 158.834 – PEDRO A. S. SILVA – INÚBIA PAULISTA
13º) 236.949 – CAMILA LIMA GOMES – BIRIGUI
14º) 360.092 – IDAMIRA M. MORENO AFFONSO – ARAÇATUBA
15º) 098.002 – MARIA JOSE AQUINO – ADAMANTINA
16º) 277.351 – MARCOS S. DE MELO – RINÓPOLIS
17º) 315.511 – VANESSA SANTOS DE OLIVEIRA – PACAEMBU
18º) 046.199 – NATTES BACHEGA TOLARDO – PRESIDENTE EPITÁCIO
19º) 014.369 – FÁTIMA CONCEIÇÃO DAS NEVES – PENÁPOLIS
20º) 233.103 – BENICIO JOSE DA SILVA – ARAÇATUBA
21º) 256.725 – MARCELO S. DA SILVA – PARAPUÃ
22º) 056.824 – EDUARDO JOSE CARDOSO – BIRIGUI
23º) 142.899 – NEIDE QUIOZINE PRESTES – ANDRADINA
24º) 062.974 – HELIO BRITO DOS SANTOS – ALVARES MACHADO
25º) 328.018 – ANA CAROLINA DE CASTILHO – ARACATUBA
26º) 165.239 – ELOISA M. HENGSTMAM – SANTO ANASTÁCIO
27º0 234.341 – JOSÉ BORGES RODRIGUES – ARAÇATUBA
28º) 023.640 – VADIR RODRIGUES DOS SANTOS – VALPARAISO
29º) 077.408 – FERNANDO RENEDI – ADAMANTINA
30º) 061.261 – VALMIR MONTEIRO L. – BIRIGUI
31º) 148.503 – OSMAR EVANGELISTA DOS SANTOS – PAULICÉIA
32º0 315.878 – ANGELICA GOES PAVANI SAKAMOTO – PIRAPOZINHO
33º) 164.302 – EUCLIDES BEZERRA – PRESIDENTE PRUDENTE
34º) 244.378 – CRISTINA S. B. NEVES – PRESIDENTE PRUDENTE
35º) 345.460 – GUSTAVO FAJONE SILVA DUARTE – MARTINOPOLIS
36º) 336.871 – TAYNARA C. S. EUDORIO – PRESIDENTE EPITACIO
37º) 329.635 – FABIANO LOPES LOURENCO – ARAÇATUBA
38º) 099.524 – MICHELLE A. DE SOUSA – PRESIDENTE EPITÁCIO
39º) 024.799 – ADÃO VIANA – RINÓPOLIS
40º) 047.230 – JOÃO AUGUSTO BIANCHI – DRACENA
41º) 177.678 – CLAYTON CINCLAIR DA SILVA – DRACENA
42º) 235.472 – LOURIVAL MOREIRA RAMOS – BIRIGUI
43º) 232.741 – EDER CARLO PALÁCIO – GUARARAPES
44º) 019.639 – JURANDIR MAGRI – PRESIDENTE VENCESLAU
45º) 251.724 – SUELI APARECIDA DE SOUSA – ANHUMAS
46º) 247.751 – LEANDRO DE SÁ DUARTE – PRESIDENTE PRUDENTE
47º) 336.991 – EDUARDO ALVES CONSTANTINO – OSVALDO CRUZ
48º) 236.456 – ANDERSON ROCHA – BIRIGUI
49º) 165.555 – RONAIZE CAROLINE GOMES – PRESIDENTE PRUDENTE
50º) 195.364 – ADILIO DE GODOY – TUPI PAULISTA
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