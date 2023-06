RESULTADO DO SP-CAP: Confira os ganhadores dos prêmios deste domingo

O SP CAP deste domingo, 18 de junho, sorteou as dezenas do 1º prêmio de 10 mil reais, 2º prêmio uma moto Honda CG 0Km, 3º prêmio uma moto Honda CG 0Km e do 4º prêmio um Fiat Toro + R$ 40 mil, além de 50 prêmios de R$ 1 mil no Giro da Sorte.

O grande prêmio a Fiat Toro saiu para dois ganhadores, um de Osvaldo Cruz e outro da cidade de Murutinga do Sul.

Emitido pela Capemisa, o SP CAP é um Título de Doação Premiável, e você contribui para a Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente, através da cessão do direito de resgate do seu Título, gerando recursos que ajudarão a proporcionar assistência médica, hospitalar e social dos portadores de câncer da região de Presidente Prudente.

Veja abaixo o resultado divulgado do SP CAP desta edição Nº 051:

1º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO

140.094 – VITTOR MANOEL F. SANTOS – GUARARAPES





2º) PRÊMIO – MOTO HONDA CG 0Km

346.937 – CASSIANO DANIEL DE OLIVEIRA DIAS – ANDRADINA

3º) PRÊMIO – MOTO HONDA CG 0Km

339.095 – Victor Hugo Silva – JUNQUEIROPOLIS

4º) PRÊMIO – R$ 600 MIL

018.004 – LUCIANO DA SILVA – OSVALDO CRUZ

195.847 – ELIS KAREN ARAUJO PEREIRA DIAS – MURUTINGA DO SUL

Giro da sorte – Prêmios de R$ 1.000,00:

01º) 234.703 – APARECIDO BARONI – COROADOS

02º) 099.229 – SONIA BARBOSA DE LIMA – MARABÁ PAULISTA





03º) 113.218 – DEISE BENICIO DE OLIVEIRA – VALPARAISO

04º) 353.592 – LUIZ ALBERTO GONCALVES – PENÁPOLIS

05º) 354.793 – IZABEL DA S. CALDAS REDIGOLO – VALPARAISO

06º) 145.403 – DOVAIL PEREIRA – TUPI PAULISTA

07º) 321.861 – TAYNARA SOARES DE AGUIAR – IEPE

08º) 021.859 – VANIA OLIVEIRA DOS SANTOS – DRACENA

09º) 145.583 – OSVALDO LUIZ PANTAROTTO – DRACENA

10º) 073.218 – LUIZ CARLOS IBOSHI – PRESIDENTE VENCESLAU

11º) 360.342 – Keyla Santos Teixeira – PRESIDENTE VENCESLAU

12º) 158.834 – PEDRO A. S. SILVA – INÚBIA PAULISTA





13º) 236.949 – CAMILA LIMA GOMES – BIRIGUI

14º) 360.092 – IDAMIRA M. MORENO AFFONSO – ARAÇATUBA

15º) 098.002 – MARIA JOSE AQUINO – ADAMANTINA

16º) 277.351 – MARCOS S. DE MELO – RINÓPOLIS

17º) 315.511 – VANESSA SANTOS DE OLIVEIRA – PACAEMBU

18º) 046.199 – NATTES BACHEGA TOLARDO – PRESIDENTE EPITÁCIO

19º) 014.369 – FÁTIMA CONCEIÇÃO DAS NEVES – PENÁPOLIS

20º) 233.103 – BENICIO JOSE DA SILVA – ARAÇATUBA

21º) 256.725 – MARCELO S. DA SILVA – PARAPUÃ

22º) 056.824 – EDUARDO JOSE CARDOSO – BIRIGUI





23º) 142.899 – NEIDE QUIOZINE PRESTES – ANDRADINA

24º) 062.974 – HELIO BRITO DOS SANTOS – ALVARES MACHADO

25º) 328.018 – ANA CAROLINA DE CASTILHO – ARACATUBA

26º) 165.239 – ELOISA M. HENGSTMAM – SANTO ANASTÁCIO

27º0 234.341 – JOSÉ BORGES RODRIGUES – ARAÇATUBA

28º) 023.640 – VADIR RODRIGUES DOS SANTOS – VALPARAISO

29º) 077.408 – FERNANDO RENEDI – ADAMANTINA

30º) 061.261 – VALMIR MONTEIRO L. – BIRIGUI

31º) 148.503 – OSMAR EVANGELISTA DOS SANTOS – PAULICÉIA

32º0 315.878 – ANGELICA GOES PAVANI SAKAMOTO – PIRAPOZINHO





33º) 164.302 – EUCLIDES BEZERRA – PRESIDENTE PRUDENTE

34º) 244.378 – CRISTINA S. B. NEVES – PRESIDENTE PRUDENTE

35º) 345.460 – GUSTAVO FAJONE SILVA DUARTE – MARTINOPOLIS

36º) 336.871 – TAYNARA C. S. EUDORIO – PRESIDENTE EPITACIO

37º) 329.635 – FABIANO LOPES LOURENCO – ARAÇATUBA

38º) 099.524 – MICHELLE A. DE SOUSA – PRESIDENTE EPITÁCIO

39º) 024.799 – ADÃO VIANA – RINÓPOLIS

40º) 047.230 – JOÃO AUGUSTO BIANCHI – DRACENA

41º) 177.678 – CLAYTON CINCLAIR DA SILVA – DRACENA

42º) 235.472 – LOURIVAL MOREIRA RAMOS – BIRIGUI





43º) 232.741 – EDER CARLO PALÁCIO – GUARARAPES



44º) 019.639 – JURANDIR MAGRI – PRESIDENTE VENCESLAU

45º) 251.724 – SUELI APARECIDA DE SOUSA – ANHUMAS

46º) 247.751 – LEANDRO DE SÁ DUARTE – PRESIDENTE PRUDENTE

47º) 336.991 – EDUARDO ALVES CONSTANTINO – OSVALDO CRUZ

48º) 236.456 – ANDERSON ROCHA – BIRIGUI

49º) 165.555 – RONAIZE CAROLINE GOMES – PRESIDENTE PRUDENTE

50º) 195.364 – ADILIO DE GODOY – TUPI PAULISTA