SALMOURÃO: “Multas e documentos vencidos da frota municipal atingem mais de R$ 57 mil”, alerta vereador

Durante a realização da 8ª sessão ordinária do ano de 2023, realizada na última segunda-feira, dia 12 de junho, o vereador João Leme dos Santos levou para conhecimento de todos os parlamentares e também da comunidade de Salmourão o descaso da administração municipal com relação às multas de veículos da frota municipal, bem como com referência aos licenciamentos e IPVAs vencidos.

De acordo com o vereador João Leme, as multas de veículos da Prefeitura, bem como com licenciamentos e IPVAs vencidos, resultam num montante de mais de R$ 57 mil.

João Leme fez este levantamento junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Estado de São Paulo e afirmou que de um total de 41 veículos que compõe a frota municipal da Prefeitura, 20 apresentam problemas com licenciamentos e IPVAs vencidos, além de multas. “Somente um veículo – uma Spin – tem um total de R$ 12.703 de multa”, afirmou o vereador.

Alertou ainda o vereador João Leme na Tribuna da Câmara, que recentemente um veículo da Prefeitura quase ficou preso na polícia rodoviária em Bauru. “Trata-se de um problema sério e precisa de solução da administração e a qualquer momento o veículo ficará preso na Polícia Rodoviária e como pessoas da comunidade viajam nos veículos, certamente serão prejudicados e penalizados. Isso não pode acontecer”, alertou o vereador João Leme.

O vereador João Leme pede providências ao Poder Executivo Municipal a fim de que os motoristas não sejam penalizados em razão da péssima conduta da administração municipal.