ADAMANTINA: Prefeitura realiza inauguração de diversas obras nos próximos dias

Programação faz parte das ações em comemoração aos 74 anos de Adamantina

A partir desta semana, a Prefeitura de Adamantina realizará a inauguração de diversas obras. Essa ação faz parte das comemorações alusivas aos 74 anos do município.

BARRACÃO DA COLETA SELETIVA

Na quarta-feira, 21 de junho, a partir das 9h, será realizada a solenidade de inauguração do barracão da coleta seletiva.

O barracão foi construído com recursos provenientes de uma ação de amparo do Acordo Judicial de Compensação Ambiental entre o Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e a Companhia Energética de São Paulo (CESP) que totalizou R$ 681.824,43 e a contrapartida da Prefeitura de Adamantina de R$ 60.963,13.

Além da inauguração do barracão, já foi realizada a assinatura do contrato com a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis (COOPERADAM).

Os membros da COOPERADAM executarão a coleta, o processamento, o aproveitamento dos materiais recicláveis ou reutilizáveis produzidos na cidade de Adamantina, provenientes da Coleta Seletiva, bem como a disponibilização dos resíduos inservíveis, para sua disposição final de forma a atender as normas específicas vigentes.

Após a inauguração do barracão, os membros da cooperativa farão a entrega dos sacos verdes e conscientização a respeito da coleta seletiva e a partir daí, o serviço entrará em funcionamento.

O barracão da coleta seletiva está situado na Estrada Municipal ADM 30 km 2,8 Bairro Córrego do Rancho.





INAUGURAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ELIO MICHELONI

Na sexta-feira, 23 de junho, a partir das 19h, será realizada a inauguração da revitalização da Praça Elio Micheloni.



Para a execução da revitalização da praça Élio Micheloni que contemplam a construção dos banheiros, troca de iluminação, revitalização da estrutura da fonte e, ainda, implantação da nova fonte é de R$615.073,96 provenientes do Governo do Estado e mais a contrapartida R$108.981,07.

Para a base da fonte foi investido R$206.585,65 em recursos estaduais e mais R$108.981,07 em contrapartida, totalizando R$315.566,72. Para a iluminação da fonte, o valor aplicado foi R$138 mil e para a iluminação da praça mais R$105.108,30.

O paisagismo também foi executado em toda a praça com o plantio de grama resistente à sombra em razão das árvores do local e plantas de várias espécies. Para as obras de construção dos banheiros, foi designado o montante de R$165.380,01.

A construção dos banheiros contempla infraestrutura, superestrutura, cobertura, esquadrias, sistemas de instalações hidrossanitárias, sistemas e instalações elétricas, revestimentos para paredes e pisos e pintura.





PISTA DE HOCKEI

No domingo, 25 de junho, será realizada a inauguração da pista de hockei que foi construída no Parque dos Pioneiros. Após a cerimônia acontece mais uma edição do Domingo no Parque.

INAUGURAÇÃO DO BARRACÃO DO AGRONEGÓCIO

Na próxima semana, 28 de junho, será inaugurado o Barracão do Agronegócio no Conjunto Poli-Esportivo.



O município recebeu 200 mil por ter ficado entre os cinco melhores municípios no Programa Parcerias Municipais com o plano de ação com o tema “Segurança Alimentar”.

O espaço será utilizado para comercialização de produtos da agricultura familiar e orgânicos contribuindo para valorização do pequeno produtor, geração de renda e melhora na qualidade de saúde da população. Além do recurso, o município ainda recebeu uma mentoria alusiva ao tema.