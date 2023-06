FLÓRIDA: Inscrições para dois processos seletivos e concurso público da Prefeitura seguem até o dia 22

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista está com inscrições abertas para dois processos seletivos e um concurso público, que têm por objetivo o preenchimento de 30 vagas, além da formação de cadastro reserva de profissionais de níveis fundamental, médio e superior.

Há oportunidades disponíveis entre os seguintes cargos, conforme os respectivos editais:

EDITAL Nº 001/2023 – concurso público: agente de controle de vetores (2); analista em tecnologia da informação (1); assistente social (1); assistente social – educação (1); atendente de saúde (1); auxiliar administrativo – Cras (1); coletor de lixo (1); coveiro (1); educador físico (1); enfermeiro (1); enfermeiro – distrito do Indaiá do Aguapeí (1); engenheiro civil (1); fiscal de comércio (1); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta – distrito do Indaiá do Aguapeí (1); fonoaudióloga (1); inspetor de aluno (1); jardineiro (1); médico clínico geral (1); merendeira (1); motorista (1); motorista – distrito do Indaiá do Aguapeí (1); operador de máquinas pesadas, tratores e veículos (1); pintor (1); professor de Educação Básica I – Educação Especial (1); psicólogo (1); psicólogo – educação (1) e psicopedagogo (1).

EDITAL Nº 001/2023 – processo seletivo: agente comunitário; assistente social; enfermeiro; psicólogo; terapeuta ocupacional; assistente social; auxiliar de educador / cuidador; coordenador; educador /cuidador e pedagogo.

EDITAL Nº 002/2023 – processo seletivo: auxiliar de desenvolvimento infantil (1); auxiliar de enfermagem; coordenador do Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente; cuidador de saúde; educador físico; educador social; eletricista de autos; gari; gari – distrito do Indaiá do Aguapeí e professor PEB – II na disciplina de Artes.

De acordo ainda com os editais, as remunerações mensais partem de R$ 1.148,09 e podem chegar até R$ 3.897,70. No caso das vagas na função de professor, os profissionais vão receber o salário no valor de R$ 15,82 hora/aula.

Os interessados podem se inscrever de forma eletrônica até o dia 22 de junho de 2023, por meio do site da organizadora KLC Concursos. A confirmação da participação será feita por meio do pagamento da taxa no valor entre R$ 7,50 a R$ 12,50, que deve ser efetuado até o dia 23 de junho de 2023.

Há possibilidade de pedido da isenção para as pessoas que se encaixam nos critérios descritos no edital, tendo que ser solicitado até o dia 9 de junho de 2023.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, prevista para ocorrer no dia 9 de julho de 2023 e no dia 23 de julho de 2023, para os participantes de algumas funções do edital do Processo Seletivo nº 002/2023. A prova consistirá em 30 ou 40 questões que envolvem as áreas de conhecimentos específicos, conhecimentos gerais, informática, língua portuguesa e matemática.

Além da etapa anterior, os candidatos a alguns cargos específicos serão submetidos à avaliação de títulos, exame prática e prova de aptidão física, com base nos critérios de pontuação especificados nos editais.

De acordo com o edital de abertura nº 001/2022, o concurso público terá validade de dois anos, enquanto os processos seletivos nº 001/2022 e nº 002/2023 serão válidos por um ano, contado a partir da homologação. Ambos editais pode haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura de Flórida Paulista.