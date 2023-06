FLÓRIDA: Lions Clube arrecada caixinhas de gelatina ao Hospital de Esperança em Prudente

O Lions Clube de Flórida Paulista – Amizade esteve no começo do mês de junho, no Hospital de Esperança em Presidente Prudente, para fazer a entrega das caixinhas de gelatina arrecadadas na Campanha Contra o Câncer.

Na oportunidade foram recebidos pela equipe do Hospital de Esperança que apresentaram as dependências e explanação da importância deste tipo de campanha.

O Lions Clube de Flórida Paulista junto à comunidade conseguiu a arrecadação de um total de 1.655 caixinhas, sendo que parte dela foi enviada ao Hospital de Jau.

A entrega no Hospital de Esperança em Presidente Prudente foi feita juntamente com outras cidades da Divisão E1 do Lions Clube.

O Lions Clube de Flórida Paulista agradece a comunidade floridense pela importante colaboração e parceria em mais essa campanha.