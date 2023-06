Homem morre em colisão frontal de carro e caminhão

De acordo com a Polícia Rodoviária, o homem, que vinha de Londrina (PR), transitava no sentido de Taciba a Regente Feijó (SP) e, por motivos a serem esclarecidos, colidiu lateralmente contra outro caminhão, que transitava no sentido contrário.

O motorista do caminhão foi socorrido com ferimentos leves pela ambulância e encaminhado a uma unidade de saúde, em Taciba, para receber atendimento médico.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) compareceram ao local para prestar atendimento aos envolvidos.