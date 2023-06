Por unanimidade, vereadores rejeitam liberação de empréstimo milionário à Prefeitura de Presidente Prudente

Melhorias das seguintes vias urbanas: duplicação da Avenida José Campos do Amaral, duplicação da Rua Edson Zangirolami para conexão com a Rua Paulo Bongiovanni, prolongamento da Avenida Hiroshi Yoshio, binário na Rua José Tarifa Conde, ligação entre as ruas Amélio Domingos Mungo e Francisco Ivo, conexão da Rua Paulo Bongiovanni com a Rua José Quirino da Silva, duplicação da Rua Antônio Cuissi, conexão entre a Avenida João Domingos com a Avenida Juscelino Kubitschek, pavimentação da Estrada da Tayrana, prolongamento da Avenida dos Vereadores até a Avenida Coronel José Soares Marcondes, prolongamento da pavimentação da Avenida Antônio Marini e adequações na rotatória, conexão do Residencial São Paulo com o Residencial Bongiovani e prolongamento da Rua Pioneiro Fortunato Lodron até o Parque dos Resedás;