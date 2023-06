LUCÉLIA: Reunião do Conseg define locais de instalação de câmeras de segurança na cidade

Na quinta-feira (15) o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Lucélia, se reuniu novamente para discutir, debater e buscar soluções para melhorar a segurança das pessoas da comunidade luceliense.

A reunião contou com a presença da diretoria do Conseg que tem como presidente Marcos Vicente Lima e também com o promotor de Justiça Pedro Vinícius Meneguetti Martins, polícia civil e polícia militar, Associação Comercial, representantes de instituições financeiras, entre outros membros da comunidade.

Mais uma vez o assunto principal foi sobre a implantação do sistema de monitoramento nas principais áreas da cidade, onde existe maior circulação de pessoas, através da instalação de câmeras de segurança.

Em conversa com a reportagem do jornalismo Folha Regional, o presidente do Conseg, Marcos Lima informou que ficou definido na reunião que a implantação das câmeras de segurança será realizada e os primeiros pontos que receberão, será nos semáforos e depois será implantado em todas as entradas e saídas da cidade.

“O Conseg junto com a Associação Comercial e com o apoio da promotoria de justiça e instituições financeiras, estamos dando um grande passo em Lucélia para melhorar a segurança da população”, ressaltou Marcos Lima.

Com a definição dos locais de instalação das câmeras de segurança, a implantação deve ocorrer em breve.