Três mortos em grave acidente com dois veículos

No início da tarde desta terça-feira um grave acidente foi registrado na estrada vicinal João Fiorillo, que liga Rinópolis a Piacatú.

De acordo com as informações obtidas no local houve uma colisão frontal envolvendo um veículo Gol, placa de Fernandopolis, e um veículo Astra, placa de Piacatú.

Por motivos a serem esclarecidos houve a colisão frontal, sendo que uma mulher morreu no local. Ela era passageira do Gol.





Já os condutores dos dois veículos foram socorridos para a Santa Casa de Rinópolis, mas não resistiram aos ferimentos e foram a óbito após dar entrada na unidade hospitalar.

O Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz e Araçatuba estiveram no local prestando atendimento às vítimas. A Polícia Militar de Rinópolis registrou o boletim de ocorrência. A Perícia Técnica do Instituto de Criminalística de Tupã esteve no local para determinar as causas do acidente.

A identidade das vítimas ainda não foram divulgadas.