Adamantina estará presente na Feira do Empreendedor 2023 que acontecerá em São Paulo

Programação será realizada de 16 a 19 de outubro

Adamantina estará presente na Feira do Empreendedor 2023 que acontecerá de 16 a 19 de outubro, das 10h às 20h, no São Paulo Expo.

Ontem (19), os secretários de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei da Silva, e de Desenvolvimento Econômico, Luciana Pereira, estiveram no Sebrae em Presidente Prudente para o primeiro encontro de preparação dos espaços para a Feira do Empreendedor 2023.

O município estará apresentando as principais iniciativas desenvolvidas com o objetivo de fomentar o empreendedorismo local, pois a ação realizada pelo Sebrae tem como propósito estimular os novos negócios não só em solo nacional como em todo o mundo.

Durante os quatro dias, os participantes poderão aprender e, ainda, trocar experiências por meio de palestras e de consultorias que tratam sobre diversos temas como: exportação, finanças, marketing, sustentabilidade, transformação, entre outros.

No ano passado a Feira contou com mais de 858 expositores divididos em 45 mil metros quadrados. A feira recebeu mais de 120 mil visitantes e movimentou mais de R$ 550 milhões em negócios.

“Essa é mais uma ocasião que o município tem de expandir as suas fronteiras, mostrando suas ações seja de geração de emprego e renda como também de turismo que visa fomentar a economia, trazendo desenvolvimento local”, afirma Luciana Pereira, secretária de Desenvolvimento Econômico.

Participarão da edição da Feira do Empreendedor 2023 70 municípios dos 645 do Estado de São Paulo. Além de Adamantina, estarão presentes mais 06 municípios que integram a região oeste do estado de São Paulo.

Feira do Empreendedor

Iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a feira mantém a ideia pela qual começou: a de oferecer a chance de qualquer pessoa abrir um negócio, mesmo com baixo investimento.