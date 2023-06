Deputado federal Fernando Marangoni inaugura escritório político em Prudente

O deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) inaugurou no último sábado (17) escritório político em Presidente Prudente.

O escritório político em Presidente Prudente visa atender os municípios da região, inclusive da região da Nova Alta Paulista, sendo um canal de aproximação entre o parlamentar e os políticos e população da região.

A inauguração do escritório político contou com a presença de um grande número de prefeitos, vereadores e lideranças políticas que enalteceram a iniciativa do deputado.





“É com imensa alegria que inauguramos o nosso escritório regional em Presidente Prudente. A região do Oeste Paulista tem um deputado federal com raízes. Aqui na região meu avô foi prefeito (emancipou Caiabu), cursei faculdade de direito (Presidente Prudente), conheci minha esposa, onde tenho família e estou sempre”, ressaltou Fernando Marangoni.





Quando secretário executivo de habitação do Estado de São Paulo, Fernando Marangoni trouxe muitas conquistas para a região, com programas habitacionais, verbas e melhorias.

Eleito deputado federal para o seu primeiro mandato, Fernando Marangoni conseguiu expressiva votação em diversos municípios da região e com o escritório político assume o compromisso de ser o deputado federal do Oeste Paulista.

A reportagem do site e jornal Folha Regional esteve presente na inauguração do escritório político em Presidente Prudente.