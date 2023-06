FLORA RICA: Realizado o 1º Festival de Música Sertaneja “Zé da Viola”

A secretaria Municipal de Cultura realizou o 1º Festival de Música Sertaneja “Zé da Viola” com o apoio da Prefeitura e Câmara municipal de Flora Rica.

O evento homenageou o saudoso florarriquense Zé da viola, conhecido por se apresentar em Flora Rica e região, tocando músicas de viola caipira e participação na Folia de Reis.

O festival aconteceu n os dias 17 e 18 de junho na Praça Matriz gratuitamente.

Na noite de sábado, 17, Flora Rica foi palco de várias atrações sertanejas do 1° Festival de Música sertaneja Zé da Viola.

Além das apresentações dos artistas do município e região, que participaram da competição musical; a dupla consagrada Maurício e Mauri, também garantiu a animação de todos os presentes, através de um repertório contagiante.

Maurício e Mauri são irmãos da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, mostrando para todos florarriquenses e visitantes da região, que o talento é de família.

Já no domingo, 18, a final do 1º Festival de Música Sertaneja “Zé da Viola” foi marcada pela premiação das três primeiras melhores apresentações, inclusive, com a performance da Orquestra de Violeiros da cidade de Tupi Paulista.

Durante a premiação, o prefeito Fábio Luiz esteve presente, acompanhado do secretário da Cultura Daniel, presidente da Câmara Marialice, vereadores Paulo e Juarez.