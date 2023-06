FLÓRIDA: Prédios abandonados no centro da cidade são alvos de reclamação

A atual situação de abandono de prédios comerciais e de residência no centro de Flórida Paulista foi denunciada esta semana o jornalismo Folha Regional pela leitora Beth Gohara.

De acordo com a escriturária, há muito tempo os prédios localizados da esquina da avenida José Fróio até próximo do Sindicato Rural, estão largados à ação do tempo e abertos ao abrigo de bichos, animais peçonhentos e o pior, para a prática de crimes e uso de entorpecentes.

A reportagem do jornal e site Folha Regional esteve no local e constatou a denúncia, onde além de estarem abandonados e abertos ao livre acesso de pessoas e animais, tanto a construção comercial quanto a residência, possuem garrafas, caixas de papelão e lixo por toda parte.

Na área residencial, há mato, entulhos e um quintal cheio de objetos propícios para a proliferação de mosquitos da dengue e escorpiões.

“Algo tem que ser feito com urgência. Notificação, multa ou qualquer outra ação; o que não pode é ficar do jeito que está. Além de causar um péssimo aspecto ao centro comercial, também causa risco enorme de segurança e saúde pública”, cobrou Beth Gohara.