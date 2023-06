Homem morre após bater o carro em poste durante perseguição policial em Taubaté

A perseguição foi iniciada quando o homem teria desobedecido a ordem de parada, depois de ter recebido um pacote de uma pessoa que estava do lado de fora do veículo. O motorista conseguiu despistar as equipes policiais por conta da alta velocidade que imprimiu.

Chegando próximo ao cruzamento das vias já citadas, os policiais que fizeram o mesmo caminho do fugitivo encontraram o carro completamente destruído ao lado de um poste de iluminação.