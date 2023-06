LUCÉLIA: Ex-vereador anuncia verba de quase meio milhão

O ex-vereador Cristiano Cabeleireiro (PP) anunciou a destinação de duas verbas que somadas chegam a quase R$ 500 mil para Lucélia.

Segundo Cristiano, graças ao seu trabalho junto ao deputado federal Fausto Pinatto, que também é do Partido Progressista, foram conquistados R$ 248.500,00 que serão destina-dos para recape de ruas do Jardim Paulista.

A outra verba, no valor de R$ 250.00,00, foi destinada pelo deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) e serão investidos no recape do conjunto habitacional “Américo Dallalana”. A verba foi viabilizada através do PEM (Programa Especial de Melhorias) da Secretaria da Habitação do Governo do Estado uma vez que Fernando Marangoni foi secretário executivo.

Com conversa com o jornalismo Folha Regional, Cristiano Cabeleireiro informou que ambos os recursos já estão depositados na conta da Prefeitura de Lucélia e já disponíveis para serem empregados nas obras de infraestrutura que tanto vão beneficiar a população luceliense.

“Mesmo não ocupando a cadeira de vereador atualmente na Câmara, meu trabalho por Lucélia segue sendo realizado independente do cargo. A população pode ter certeza do meu compromisso e dedicação para que novas conquistas possam ser alcançadas”, declarou Cristiano Cabeleireiro ao jornalismo da Folha Regional.