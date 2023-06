LUCELIA: Via de Acesso recebe megaestrutura para o “Arraia da Amizade”

Como principal atração do aniversário de Lucélia, a Prefeitura Municipal irá realizar o “Arraia da Amizade” onde trará grandes atrações para se apresentar na Capital da Amizade.

O “Arraia da Amizade” será realizado em três dias, sendo no período de 22 a 24 de junho na Via de Acesso (entrada da cidade). A estrutura já está sendo montada e já vem chamando atenção pela sua grandiosidade, deixando a população com grande expectativa.

Confira a programação do “Arraia da Amizade”:





-No dia 22 de junho: Show Matogrosso e Mathias

-No dia 23 de junho: Show Pratas da Casa; Instituto Sociocultural Lala Gonzaga; Show Grupo Ki Moral e entre outros.

-No dia 24 de junho: Show com cantor Luan Pereira.

O “Arraiá da Amizade” ainda contará com praça de alimentação para proporcionar diversão e momentos de lazer para a toda a família.